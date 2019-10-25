Украинские курсанты подорвались на американском снаряде в Одессе

Курсанты Военной академии нашли неразорвавшийся во время учений американский снаряд. Юноши перенесли его ближе к дороге, чтобы взорвать. Однако боеприпас сдетонировал раньше, чем молодые люди смогли отбежать на безопасное расстояние. В результате курсанты получили легкие осколочные ранения, сообщил сайт «Дни.ру».

Глава академии генерал-майор Олег Гуляк сообщил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь. По факту случившегося Государственное бюро расследований Украины и военная прокуратура начали проверку.