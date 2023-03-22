Мир 22 марта 2023, 05:14 Украинские каратели сожгли заживо жителей Хатыни РИА «Новости»: жителей Хатыни заживо сожгли украинские каратели Википедия

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Именно украинские каратели заживо сожгли мирных жителей деревни Хатынь в Белоруссии. Это произошло 80 лет назад. РИА «Новости» впервые показали архивные документы в рамках проекта «Без срока давности».

Нацисты и военнослужащие 118-го батальона украинской охранной полиции 22 марта 1943 года согнали всех жителей белорусской деревни Хатынь в сарай, который подожгли, убив тем самым 149 человек, в том числе 75 детей.

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Советский Союз возложил вину за эту трагедию на немецких фашистов. Однако недавно нашли фотокопию протокола допроса одного из непосредственных участников происшествия — бывшего пулеметчика 118-го батальона и уроженца Западной Украины Остапа Кнапа

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«Когда в сарай загнали всех людей, возле дверей поставили станковый пулемет, за которым был Лещенко, затем, кто приказал, я не знаю, но переводчик командира батальона Смовского по фамилии Лукович подбежал с факелом и поджег солому на крыше сарая. Сарай загорелся», — говорил Кнап в ходе допроса.

Ранее Минобороны России опубликовало архивные документы освобождения Мариуполя от фашистов. В их числе фотографии разрушенных зданий, журналы боевых частей и награды военнослужащих Красной Армии. Также ведомство напомнило о «кровавом терроре» фашистов в Запорожье во времена ВОВ. За короткий срок немцы превратили город в концлагерь.