Украинские каратели пытали людей в подвале жилого дома

Военные ЛНР обнаружили в освобожденной от нацистов Кряковке недалеко от Трехизбенки пыточную, оборудованную украинскими карателями в подвале жилого дома, где они расквартировались. Об этом в Народной милиции ЛНР сообщили РИА «Новости».

Ополченцы обнаружили пыточную камеру в подвале дома недалеко от брошенных украинскими карателями позиций. Из подвала вытащили тело замученного местного жителя. На полу были следы крови. Под потолком нашли обрывки веревки. Предположительно, перед кончиной этот человек был связан.

«Судя по состоянию тела, он убит накануне, во время отступления (украинских националистов — прим. ред.), выстрелом в голову», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

По предварительным данным, украинские силовики убили мужчину при отступлении еще 25 февраля. Личность погибшего пока не установлена. Генпрокуратура ЛНР устанавливает обстоятельства его гибели, передало РИА ФАН.

Ранее в результате обстрела со стороны карателей в ЛНР пострадал ребенок. В голову мальчику попал осколок от снаряда, писала газета «Известия».