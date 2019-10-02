Украинские каналы провели флешмоб за свободу слова. Они молчали 30 минут эфира

Украинские телеканалы «112. Украина», NewsOne и ZIK устроили флешмоб против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание.

Телеведущие и гости в студиях всех каналов утром 2 октября общались с черными полосками на губах и без звука. Прямые включения репортеров с мест событий проходили аналогично. Такую трансляцию вели одновременно три вещателя. Все продолжалось около 30 минут.

Ранее стало известно, что Нацсовет по вопросам телерадиовещания ранее решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, входящих в структуру телеканала «112. Украина».

Речь идет о компаниях ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ». Они вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом «112». При этом зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк уточнила, что претензии к каналам вовсе не означают закрытия «112. Украина».

Регулятор также решил лишить лицензии телеканал NewsOne. Дело направлено в суд. На телеканале ZIK должна пройти внеплановая проверка. Об этом сообщило РИА «Новости».