Украинские и западные СМИ заранее приехали в Лисичанск ради провокации СБУ

Сотрудники СБУ вместе со спецслужбами Великобритании готовят провокацию в Лисичанске. Для этого в город приехали представители украинских и западных СМИ, которые до этого занимались постановочными фото- и видеосъемками в Буче, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Заранее предупреждаем так называемый „цивилизованный Запад“, что эти фейки со стороны киевских властей о якобы „бесчинствах русских“ в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ», — подчеркнул он.

Мизинцев еще раз обратил внимание, что в ходе выполнения задач специальной операции российские военные, в отличие от украинской армии и националистов из запрещенных вооруженных формирований, относятся к мирным жителям максимально гуманно и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры страны.