Украинские и французские болельщики подрались в центре Львова

По данным информагентства, потасовка произошла накануне. На место происшествия прибыли местные правоохранители и остановили бой, в котором приняли участие около сотни фанатов с обеих сторон. В результате в отделение полиции попали восемь французов и четыре украинца.

«Газета.ru» напомнила, что сегодня во Львове состоится встреча французского «Сент-Этьена» с украинской «Александрией». Игра пройдет в рамках группового этапа Лиги Европы.