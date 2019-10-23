Украинские города останутся без отопления
Киев столкнулся с последствиями отказа от контракта с Россией, сообщил «Царьград ТВ» со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
«Ряд городов Украины могут столкнуться с проблемами с отоплением», — отметил министр.
Это случится, если Украина не заключит с Россией новый контракт на транзит газа.
По его словам, имеющихся у Украины запасов газа хватит на отопление домов, но практически это может оказаться не так просто. Однако «внештатных историй» не должно быть.
«Фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — заявил Алексей Гончарук на брифинге.