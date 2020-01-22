Украинские горняки объявили голодовку во Львовской области

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что лидеры независимых профсоюзов госпредприятия «Львовуголь» устроили голодовку в здании Львовской областной государственной администрации.

Он заверил, что акция протеста продолжится, если шахтерам не погасят долги по зарплатам. В частности, будет перекрыта дорога международного значения Львов — Рава — Русская.