Украинские горняки объявили голодовку во Львовской области
В Львовской области (Украина) лидеры шахтерских профсоюзов продолжают голодовку второй день из-за долгов по заработной плате. Об этом сообщил RT.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что лидеры независимых профсоюзов госпредприятия «Львовуголь» устроили голодовку в здании Львовской областной государственной администрации.
Он заверил, что акция протеста продолжится, если шахтерам не погасят долги по зарплатам. В частности, будет перекрыта дорога международного значения Львов — Рава — Русская.