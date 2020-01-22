    22 января 2020, 15:52

    Украинские горняки объявили голодовку во Львовской области

    Артур Блянихов

    В Львовской области (Украина) лидеры шахтерских профсоюзов продолжают голодовку второй день из-за долгов по заработной плате. Об этом сообщил RT.

    Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что лидеры независимых профсоюзов госпредприятия «Львовуголь» устроили голодовку в здании Львовской областной государственной администрации.

    Он заверил, что акция протеста продолжится, если шахтерам не погасят долги по зарплатам. В частности, будет перекрыта дорога международного значения Львов — Рава — Русская.