Украинские гастарбайтеры застряли на границе с Польшей

На польско-украинской границе образовались многокилометровые очереди. Украинцы больше суток пытаются попасть на родину. Многие из них попали под сокращение в Польше и теперь хотят вернуться домой. Люди едут на машинах и идут пешком, буквально штурмуя пункты пропуска.

Варшава закрыла границы в ночь с 14 на 15 марта, напомнило издание strana.ua. Проехать сейчас можно через три крупных пропускных пункта — Дорогуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава Русская. Еще пять не будут работать минимум две недели, пока действует карантин.

Украина с 17 марта закроет проезд для автобусов, и приехать в страну можно будет только на машине. Многие ринулись домой, чтобы успеть до этого времени. Украинцы, у которых автомобиля нет, а в автобусы они попасть не смогли, столпились в польской Корчове. Люди просят водителей подвезти их. Есть те, кто едут с детьми.

Очевидцы говорят, что пункт пропуска Корчова — Краковец машины проходят за 14-16 часов. Автобусы передвигаются гораздо медленнее: часть из них стоят с утра 15 марта и не прошли и половины очереди.

Кто не смог пересечь границу, возвращаются в Польшу. На пунктах, рассказывают люди, бардак — пропускают всех подряд, в том числе и с температурой.

Президент Украины Владимир Зеленский закрыл авиасообщение и границы страны из-за распространения коронавируса. Украинцев призвали вернуться на родину в течение трех суток, пока еще летают самолеты.

За последние сутки коронавирусом по всему миру заразились около 11 тысяч человек. В ВОЗ считают, что инфицированных может быть больше: за помощью к медикам обращаются не все.