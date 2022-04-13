Украинские фермеры попросили российских саперов проверить поля перед посевной

Российские саперы перед посевной начали проверять поля в Харьковской области. С такой просьбой к ним обратились местные аграрии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На полях часто находят неразорвавшиеся мины и снаряды, поэтому многие украинские фермеры боятся выходить на работы. Для того чтобы обезопасить их, российские военные решили проверить сельхозугодья, рассказали в Минобороны РФ.

Посевная на Украине проходит в условиях сильного дефицита горюче-смазочных материалов и топлива. У аграриев не хватает топлива, в в некоторой технике даже нет аккумуляторов. Сейчас им в первую очередь надо посеять ячмень. Затем придет время для сева подсолнечника и сои.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не исключил, что из-за проваленной посевной на Украине возможен голод, если никто не поможет стране с продовольствием. Международный валютный фонд выдаст деньги Украине, но только на небезвозмездной основе, отметил он.