Украинские дроны стали чаще летать у границы с Россией

Украинские дроны стали чаще появляться близ границы с Россией. Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов считает, что Украина нарастила парк беспилотной авиации благодаря содействию западных партнеров.

Владимир Кулишов отметил, что в последнее время они фиксируют увеличение числа полетов украинских дронов рядом с границей России, об этом он сообщил РИА «Новости».

«Увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров Государственная пограничная служба Украины постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», — рассказал Кулишов.

Он добавил, что Украина изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных дронов, чтобы в будущем использовать их в зоне конфликта на юго-востоке страны.

Ранее стало известно, что саммит стран — лидеров НАТО в этом году пройдет без участия Украины. Это огорчило министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который надеялся получить План действий по получению членства в альянсе.