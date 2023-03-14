14 марта 2023, 09:35
Украинские ДРГ активизировались на участке Сватово — Кременная в ЛНР
Марочко заявил об активизации ДРГ противника на Сватовско-Кременском участке
ВСУ с улучшением погодных условий начали активнее применять диверсионно-разведывательные группы на Сватовско-Кременском участке боевых действий. Об этом сообщил в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его данным, ДРГ противника формируют из пяти-восьми человек. Они работают в течение суток.
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«Активно используют БПЛА, как квадрокоптеры, так и крыло. Средства связи в основном спутниковые», — уточнил Марочко.
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Ранее он со ссылкой на разведданные сообщил о прибытии в Константиновку большой партии западного гуманитарного груза для ВСУ. Его доставили на 10 фурах с польскими номерами. Из Константиновки груз частично начали перебрасывать в Часов Яр.
По информации Марочко, для украинских военнослужащих прислали, в частности, беспилотники, средства связи и бронезащиту.
ВСУ
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