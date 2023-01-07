Мир 07 января 2023, 17:30 Украинские долги перед Западом назвали гирями на ногах и руках Экс-посол Мирошник: Запад постарается передать долги Украины другим странам Defense.gov

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Западные страны расчетливо оформляют под кредиты все свои финансовые вложения в Украину, чтобы заставить выплачивать их любое образование, возникшее на ее территории. Об этом ТАСС сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Спонсоры Украины на Западе осознанно не списывают прошлые долги, оформляя новые вливания в виде займов и кредитов. Это ведь актив. В итоге долги окажутся гирями на ногах и руках у любого образования, которое возникнет на этой территории», — сказал он.

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Бывший дипломат предположил, что если эту зону под свой контроль заберет Россия, то Запад попытается передать ей и украинские долги.

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«Иначе заблокируют всю внешнюю торговлю. Всего же за прошлый год Украина получила около 32 миллиардов долларов от западных стран. После освобождения Украины они предложат еще и заплатить за оружие, из которого стреляли по нам», — отметил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина упала в долговую яму, из которой стране не выбраться.