Украинская диверсионная группа, находящаяся в поселке Александровка Херсонской области готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах в Херсоне. При этом сам он сослался на информаторов в украинских войсках в Николаевской области.

«Задачами группы является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения. Мне еще не безразлична судьба наших граждан», — процитировал собеседник агентства своего информатора.

По информации источника, среди своих целей диверсанты рассматривали в том числе школы. Предполагается, что они предпринимают действия для наведения артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных в обстрелах мирного населения.

Собеседник агентства подчеркнул, что диверсантам уже удавалось провести ряд подобных мероприятий на территории ДНР.

Ранее стало известно, что жителя Хабаровска задержали за государственную измену. Он пытался продать Украине закрытые сведения для диверсий.