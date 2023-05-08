Мир 08 мая 2023, 01:29 Украинские дипломаты в ФРГ придумали новый формат чествования Дня Победы Посольство Украины в ФРГ отказалось возлагать венки к советским мемориалам в Берлине РИА «Новости»

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Украинский посол и дипломаты в Германии отказались от традиционного чествования памяти погибших во Вторую мировую войну, они осознанно не будут возлагать цветы и венки к советским мемориалам в Берлине 8 мая. Сообщение об этом разместили на официальном ресурсе посольства.

«В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны», — говорится в заявлении.

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев и дипломаты «сознательно отказываются» от традиционного возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам советским воинам, погибшим в Великую отечественную войну.

В этот день посол с германскими официальными лицами возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти «жертв войн и тирании».

Административный суд Берлина разрешил демонстрацию российских флагов и другой символики на 8 и 9 мая. Местная полиция осталась недовольна отменой запрета и намерена его обжаловать.