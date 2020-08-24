Украинские дипломаты посоветовали Белоруссии прислушаться к дружеским замечаниям

Министерству иностранных дел Белоруссии нужно прислушаться к дружеским советам, относящимся к ситуации внутри страны. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Зеленко также отметила, что силовые приемы в данной ситуации — это «путь в никуда», передает РИА «Новости».

Перепалка между министерствами иностранных дел двух стран началась со слов президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что успокоить жителей Белоруссии смогут лишь новые выборы главы государства и появление независимых наблюдателей на участках. На это пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ответил ему, что они не хотят слушать «заезженные со всех сторон советы», но хотели бы ощутить поддержку со стороны соседей.

Глаз также добавил, что Украина всегда была и есть братской страной для Белоруссии, поэтому в такое непростое время соседям нужна ее поддержка, а не советы, которых никто не просил. Он сам дал советы украинским властям сначала заняться тем, что происходит у них самих, а не смотреть на ближайшие страны.