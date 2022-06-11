Украинские дипломаты попытались сорвать концерт землячки в честь Дня России

Посольство Украины в Венгрии намеревалось сорвать концерт пианистки Валентины Лисицы, который проходил в Российском культурном центре в Будапеште. Об этом в Telegram-канале сообщила российская дипмиссия.

Украинские дипломаты разослали ноты протеста по всем официальным каналам в Будапеште, однако концерт фортепианной музыки уроженки Киева состоялся все равно.

«Пиар-акция посольства Украины только подогрела интерес к этому мероприятию. Концерт состоялся при большом количестве публики», — сообщили в российском посольстве.

Изначально концерт Лисицы был запланирован на 3 июня, однако руководство театра перенесло его после соответствующего запросы со стороны украинского дипведомства.

Пианистка исполнила произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Ференца Листа и других.

Ране выступление Лисицы для жителей освобожденного Мариуполя сняли на видео.