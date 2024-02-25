Мир 25 февраля 2024, 03:32 Украинские дипломаты попались на границе с Венгрией на контрабанде сигарет УНИАН: украинские дипломаты пытались провезти в Венгрию контрабандные сигареты Unsplash

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Украинские дипломаты пытались провезти в Венгрию контрабандные сигареты. Из поймали на границе, сообщило агентство УНИАН.

«Украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандный табак», — говорится в сообщении.

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Дипломаты пытались нелегально ввезти в соседнее государство 283 коробки с сигаретами в автобусе с фальшивой дипломатической отметкой. Дипломатические паспорта были только у водителя и пассажирки — ею оказалась супруга секретаря посольства в Венгрии Дмитрия Шмелева. Задержанный автобус был не единственным, провозившим контрабанду. До него границу пересек еще один автомобиль с дипломатической отметкой и контрабандным табаком.

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