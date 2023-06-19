Мир 19 июня 2023, 20:43 Украинские дипломаты отказались от возвращения домой из командировок Нарышкин: украинские дипломаты отказались вернуться домой после командировок за границу РИА «Новости»

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Уехавшие в заграничные командировки украинские дипломаты массово отказались от возвращения домой. Речь идет о десятках работниках министерства иностранных дел страны которые не хотят иметь ничего общего с киевским режимом. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».

«Очевидно, что при нынешних националистических властях никто из инакомыслящих на Украине не может открыто заявить о своей позиции из опасений навлечь репрессии на себя и своих родственников», — заявил глава ведомства.

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Нарышкин подчеркнул, что украинские чиновники посчитали за лучшее покинуть страну. Причем, эта тенденция характерна именно для работников МИД, которые как никто другой располагают сведениями о реальных перспективах государства.

Причем, отметил Нарышкин, отказываются ехать на родину даже «националистически настроенные украинцы», так как они все меньше и меньше верят в победу Киева.

Так, в октябре прошлого года список вакансий МИД и дипмиссий насчитывал порядка 100 должностей. А в январе 2023 года их стало уже 140. И это при том, что общий штатный список МИД Украины насчитывает всего 600 сотрудников.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Британия заменят украинцев, когда те закончатся, на поляков и немцев. Именно в этом, считает директор Службы внешней разведки, заключается логика стратегических планов Вашингтона и Лондона.