Мир 04 августа 2023, 21:16 Украинские дипломаты испугались возвращаться на родину из-за мобилизации «Зеркало недели»: до 60% дипломатов не вернулись из заграничных командировок на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские дипломаты предпочли остаться в странах пребывания после завершения заграничных командировок, отказавшись возвращаться на родину. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

«С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств. На практике эти цифры могут быть больше», — указали в статье.

Реклама

По данным автора материала, в 2022 году из дипмиссий в США должны были приехать около 20 человек, однако этого не произошло. Дипломаты не хотят возвращаться на Украину из-за проблем с трудоустройством, страха перед мобилизацией и опасений, что больше не смогут выехать за границу.

«Решение большого количества квалифицированных специалистов не возвращаться на Украину — это катастрофа, демонстрирующая несостоятельность государства», — отметили в статье.

В январе президент Украины Владимир Зеленский ограничил ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Запрет также коснулся судей, прокуроров и всех, кто получил отсрочку или бронь от мобилизации.