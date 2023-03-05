Мир 05 марта 2023, 09:52 Украинские дезертиры скрылись от командования под Кременной в ЛНР Марочко: дезертиры ВСУ скрываются от командования под Кременной РИА «Новости»

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Украинские дезертиры прячутся от своих командиров под Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Южнее Кременной — между Григоровкой и Белогоровкой — выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия», — отметил он.

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Марочко уточнил, что дезертиры хорошо замаскировались и оборудовали место для проживания. Солдаты держатся особняком и избегают дорог. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке предположил, что боевики самовольно оставили позиции и теперь скрываются.

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Ранее Марочко рассказал о бедственном положении украинских военных в районе Кременной. Из-за острых проблем со снабжением, солдаты вынуждены пить воду их луж. Причиной дефицита воды и провизии стали серьезные потери подразделений тылового обеспечения.