Украинские депутаты перенесли заседание горсовета из-за недосыпа

Депутаты Херсонского горсовета не смогли провести заседание комиссии по экономическим вопросам. Оно сорвалось из-за недосыпа украинских парламентариев.

Заседание в городском совете было намечено на 13:00 2 марта по местному времени, сообщило издание «Херсон Newscity». На нем планировали обсудить темы финансов, бюджетного планирования и инвестиций, а также регуляторную политику и вопросы социально-экономического развития.

Представитель партии «Нам тут жить» Илья Кармаликов рассказал, что в итоге мероприятие перенесли на другой день, поскольку «депутаты не высыпаются».

В конце 2020 года в Сети появилось видео с заседания штаба по коронавирусу в Ростовской области. В кадр попал один из его участников — начальник административной инспекции региона Николай Копичка, который сидел с закрытыми глазами и якобы храпел. В правительстве региона назвали ролик провокацией и заявили, что на совещаниях у губернатора никто не засыпал. Кроме того, на совещании отключили микрофоны, чтобы никому не мешали посторонние звуки.