23 ноября 2022, 12:40
Украинские депутаты выступили за запрет РПЦ
Партия Порошенко предложила запретить деятельность РПЦ на Украине
Депутаты украинской Рады от фракции «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент страны Петр Порошенко, внесли на рассмотрение законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на Украине. Об этом на своей странице в Facebook* написала депутат Ирина Фриз.
Автором инициативы стал ее однопартиец Николай Княжицкий. Законопроект предусматривает полный запрет на территории Украины всех религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих любую форму подчинения Русской православной церкви.
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«Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка», — написала Фриз.
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По словам депутата, Русская православная церковь долгое время вела антиукраинскую и диверсионную деятельность, поддерживая власти России.
Фриз добавила, что вся деятельность православных организаций в стране должна регулироваться Украинской православной церковью.
Это не первая попытка украинских депутатов запретить Русскую православную церковь. Законопроект о запрете деятельности религиозной организации вносили еще в марте. Он предусматривал изменения в закон «О свободе совести и религиозных организаций». Авторы предложили запретить деятельность религиозных объединений из других стран, которые совершили акт агрессии против Украины.* Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.
РПЦ
Украина
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