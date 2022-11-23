Важное 23 ноября 2022, 12:40 Украинские депутаты выступили за запрет РПЦ Партия Порошенко предложила запретить деятельность РПЦ на Украине РИА «Новости»

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Депутаты украинской Рады от фракции «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент страны Петр Порошенко, внесли на рассмотрение законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на Украине. Об этом на своей странице в Facebook* написала депутат Ирина Фриз.

Автором инициативы стал ее однопартиец Николай Княжицкий. Законопроект предусматривает полный запрет на территории Украины всех религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих любую форму подчинения Русской православной церкви.

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«Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка», — написала Фриз.

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По словам депутата, Русская православная церковь долгое время вела антиукраинскую и диверсионную деятельность, поддерживая власти России.

Фриз добавила, что вся деятельность православных организаций в стране должна регулироваться Украинской православной церковью.

Это не первая попытка украинских депутатов запретить Русскую православную церковь. Законопроект о запрете деятельности религиозной организации вносили еще в марте. Он предусматривал изменения в закон «О свободе совести и религиозных организаций». Авторы предложили запретить деятельность религиозных объединений из других стран, которые совершили акт агрессии против Украины.

* Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.