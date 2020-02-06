Украинские депутаты устроили драку в Раде

Украинские парламентарии снова сошлись в рукопашной битве. Кулаками в Раде начали махать депутаты «Слуги народа» и «Батькивщины» прямо возле трибуны.

В перерыве заседания лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко зашла в президиум и села на место спикера Дмитрия Разумкова, сообщило РИА «Новости». Депутаты ее партии тоже захотели в президиум, чтобы заблокировать работу Рады, но представителям «Слуги народа» это совсем не понравилось. Началась потасовка. Потом к президиуму начали подтягиваться депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Украинский парламент на заседании 6 февраля рассмотрит в окончательном чтении законопроект, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. В документ внесли около четырех тысяч поправок. Разумков утром объявил перерыв в работе Рады, который затянулся. Драка случилась как раз во время этого перерыва.

Это не первый случай, когда украинские депутаты кидаются друг на друга в зале заседаний Рады. В декабре 2019 года бойцы от фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуга народа» подрались на заседании комитета по аграрной и земельной политики. Из-за потасовки его прервали.