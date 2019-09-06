Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке

Депутат Рады перешел на русский язык во время заседания и рассмешил коллег Подробнее

Документ предполагает, что заседания самого парламента, его комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Однако оратор может свободно выбрать язык выступления, перевод на государственный язык при необходимости должен обеспечить аппарат Верховной рады. Проекты законов и других нормативных актов все также парламентарии должны предоставлять на государственном языке.

Этот же законопроект предлагает предоставить теле- и радиокомпаниям страны вещать как на одном, так и на нескольких языках. Язык печатных средств массовой информации должны определять их учредители в соответствии с учредительными документами. Рекламные материалы также предлагается оставить на выбор рекламодателя.

Авторы инициативы отметили, что свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины. Однако при этом обязательно условие изучения госязыка в объеме, достаточном для интеграции в украинское общество.