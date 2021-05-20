Украинские депутаты рассказали, сколько тратят ежемесячно на продукты

У народных депутатов Украины в месяц на продукты уходит 6-20 тысяч гривен (16-54 тысячи рублей). Парламентарии предпочитают сбалансированное питание в столовой Верховной рады и тратят немалые деньги, чтобы прокормить семьи.

Результаты опроса украинских депутатов привел сайт «Страна.ua». Некоторые из них признались, что много денег уходит на детское питание.

«У меня маленькие дети, поэтому много трачу. Мы пытаемся покупать лучшее детское питание, поэтому трачу где-то под 20 тысяч на сегодня», — сказал депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Его коллега по фракции Юрий Камельчук заметил, что разделяет бюджет в плане продуктов на несколько сфер. К первой он отнес питание дома и еженедельные походы в супермаркет.

«Второе — это питание в кафе, если не успеваю домой, иногда в Раде, иногда там, где встречи. Третье — это питание во время рабочих поездок, где тебя угощают или ты сам покупаешь в кафе», — пояснил он.

У парламентария на подобные расходы уходит порядка полутора тысяч гривен в неделю.

За покупками для народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы ходят его помощники.

«В среднем у них уходит приблизительно 12 тысяч гривен», — отметил он.

До десяти тысяч гривен ежемесячно тратит на продукты депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Депутат партии «ЕС» Ахтем Чийгоз рассказал, что ходит в супермаркет раз в неделю и за раз платит около трех-пяти тысяч гривен.

«Но об этом больше знает жена», — подчеркнул парламентарий.