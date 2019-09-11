Украинские депутаты признали нелегитимность выборов в Крыму

Главу Крыма выберут из трех предложенных Путиным кандидатур Подробнее

Украинские депутаты призвали международное сообщество оценить действия Москвы. Они осудили «нарушение международного права» со стороны России.

«Наше заявление не вернет Крым, но станет четким доказательством, что, независимо от того, какая Верховная Рада, в каком созыве, в составе каких фракций, национальной идеей Украины является возвращение наших оккупированных территорий», — заявил глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

8 сентября в России прошел единый день голосования. В Крыму выбирали депутатов Госсовета. МИД Украины выразил протест из-за голосования на полуострове.