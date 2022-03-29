facebook_pixel
    29 марта 2022, 20:23

    Украинские депутаты предложили запретить символы Z, V и O

    Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O

    Александра Ломейко

    На Украине захотели запретить публичное использование, изготовление и распространение символов Z, V и O. Разработанный депутатами законопроект уже зарегистрировали в Верховной раде.

    В указанных символах украинские парламентарии усмотрели поддержку спецоперации России, сообщил Telegram-канал Рады.

    «Суть очень проста — запретить любое использование и пропаганду символики», — указали в публикации.

    Новым законопроектом за использование символов Z, V и O предусмотрели уголовную ответственность. Виновных в «изготовлении, распространении и публичной демонстрации» ждет ограничение свободы до пяти лети или тюремное заключение на аналогичный срок.

    Западные страны тоже ополчились на букву Z: в Германии ее размещение грозит уголовным преследованием.