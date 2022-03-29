Украинские депутаты предложили запретить символы Z, V и O
Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O
На Украине захотели запретить публичное использование, изготовление и распространение символов Z, V и O. Разработанный депутатами законопроект уже зарегистрировали в Верховной раде.
В указанных символах украинские парламентарии усмотрели поддержку спецоперации России, сообщил Telegram-канал Рады.
«Суть очень проста — запретить любое использование и пропаганду символики», — указали в публикации.
Новым законопроектом за использование символов Z, V и O предусмотрели уголовную ответственность. Виновных в «изготовлении, распространении и публичной демонстрации» ждет ограничение свободы до пяти лети или тюремное заключение на аналогичный срок.
Западные страны тоже ополчились на букву Z: в Германии ее размещение грозит уголовным преследованием.