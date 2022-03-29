Украинские депутаты предложили запретить РПЦ

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Инна Совсун внесла на рассмотрение законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви и аресте всего имущества организации. Документ опубликован в базе актов украинского парламента.

Автор захотела внести изменения в закон «О свободе совести и религиозных организаций». Совсун предложила прописать в акте запрет на деятельность религиозных организаций или объединений, чье управление находится в других странах, совершивших акт агрессии против Украины или оккупации ее территории.

После принятия законопроекта правительству Украины нужно в течении трех дней принять меры об изъятии всего имущества религиозной организации, чью деятельность на территории Украины запретили.

Отношения Русской православной церкви Московского и Украины испортились еще в 2018 году. Тогда Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Решение закрепил патриарх Варфоломей, подписавший томос об автокефалии Православной церкви Украины.