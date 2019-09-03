Украинские депутаты подрались в ресторане в центре Киева

Депутат Верховной рады восьмого созыва от партии «Батькивщина» Руслан Богдан что-то не поделил с новоизбранным депутатом от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым. Ссора, начавшаяся в одном из ресторанов в центре Киева, переросла в драку.

Как сообщило УНН со ссылкой на полицию, депутаты не стали комментировать свой конфликт.

«Между нардепом восьмого созыва из фракции „Батькивщина“ Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от фракции „Европейская солидарность“ Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались», — приводит агентство слова собеседника.

После поединка Алексеев обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у парламентария ушибы головы и туловища, а также перелом ребра.

По данным агентства сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК Украины «Хулиганство».

Украинский закон подразумевает для виновного по этой статье наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.