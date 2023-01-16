Мир 16 января 2023, 19:45 Украинские депутаты начали сбор подписей для отставки Арестовича Депутаты Рады потребовали отставки Арестовича после его слов о ПВО в Днепропетровске РИА «Новости»

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Сбор подписей депутатов Верховной рады Украины начали под петицией об отставке Алексея Арестовича с поста советника офиса президента Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член фракции «Европейская солидарность» украинского парламента Алексей Гончаренко.

Он пояснил, что требование отставки Арестовича связано с его заявлением и попадании российской ракеты в жилой дом Днепропетровска из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

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«Арестовичу пора в отставку. Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника офиса президента», — написал Гончаренко.

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Депутат подчеркнул, что в петиции, кроме требования отставки Арестовича, от офиса президента Украины потребовали официального заявления, что слова советника о боевых действиях не отражают официального мнения властей.

Гончаренко добавил, что направил обращение по заявлению Арестовича главе Службы безопасности Украины для проверки, подпадают ли слова советника под государственную измену.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что причина падения ракеты на жилой дом в Днепропетровске связана с работой украинской ПВО. Он добавил, что российская армия не ведет обстрела жилых домов и гражданской инфраструктуры. Целью атак всегда были и остаются только военные объекты.