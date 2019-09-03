Украинские депутаты лишили себя неприкосновенности

Отказалась принять участие в голосование «Оппозиционная платформа — За жизнь». Депутаты фракции заявили, что выступают против законопроекта, так как документ приняли с нарушением регламента. Депутаты от остальных партий одобрили принятие законопроекта.

«Популизм и затягивание гаек»: политолог — об отмене депутатской неприкосновенности на Украине Подробнее

Первое чтение новый закон прошел 30 августа.

Текст документа предусматривает исключение из статьи № 80 Конституции Украины первой и третьей частей, которые предусматривают неприкосновенность народных избранников и невозможности их привлечь к уголовной ответственности без разрешения парламента.

Теперь в тексте документа говорится, что депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте или его органах, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Новый закон начнет действовать с 1 января 2020 года, после подписания спикером Рады и президентом Украины.

Закон об отмене неприкосновенности депутатов первым внес на рассмотрение бывший президент Украины Петр Порошенко. В 2018 году Конституционный суд Украины признал документ соответствующим главному закону страны, но при этом ввел отсрочку до 2020 года.

Ранее политический аналитик Руслан Осташко заявил, что новый закон об отмене депутатской неприкосновенности затронет только лишь тех депутатов, которые находятся в оппозиции по отношению к президентской партии «Слуга народа». Сам закон он назвал «закручиванием гаек».