Украинские депутаты чуть не подрались из-за российского флага. Видео

На Украине депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании. Причиной стал плакат с российским флагом. Информация об этом появилась на сайте kherson.net.ua.

Представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егора Устинова подошел и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом.

Чиновнику это не понравилось, он резко оттолкнул Хланя и отвел его подальше от трибуны. Но депутат так просто не сдался. Он подходил все снова и снова, пытаясь прикрепить куда-нибудь этот плакат. Сергея Хланя пытались успокоить словам, но это не помогало.

В результате несколько участников мероприятия за руки подвели депутата к своему месту. После выступление Устинова продолжилось. Он подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета — недопустимо.

В соцсетях появилось видео с места события. На нем видно, что в течение нескольких минут все внимание участников и прессы было приковано к поведению представителя «Европейской солидарности».