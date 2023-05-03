Мир 03 мая 2023, 02:28 Украинские дельцы попытались продать в Иран украденные турбореактивные двигатели СБУ пресекла нелегальный вывоз с Украины в Иран реактивных авиадвигателей РИА «Новости»

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Сотрудники СБУ пресекли нелегальный вывоз с Украины двух турбореактивных двигателей Д-36. Предприимчивые бизнесмены хотели продать их в Иран за 400 тысяч долларов. Об этом сообщили в Telegram-канале спецслужбы.

«Служба безопасности предотвратила попытку незаконного вывоза за пределы Украины авиационных комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю», — написали представители СБУ.

Telegram-канала СБУ Telegram-канала СБУ Telegram-канала СБУ Telegram-канала СБУ

Правоохранители задержали двух местных бизнесменов. Они планировали заключить сделку с иранским предпринимателем, который хотел поставить купленный двигатель на транспортный самолет Ан-74. Для того, чтобы провернуть аферу, украинцы оформили реактивные авиадвигатели как комплектующие для систем магистральных газопроводов.

В СБУ добавили, что двигатели украли во время ликвидации одного из госпредприятий. Против бизнесменов возбудили уголовное дело.