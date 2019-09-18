Украинские делегаты «заедали» горе в столовой, покинув зал заседания ОБСЕ

«Это смешно»: как Украина попыталась бойкотировать крымские СМИ во время обсуждения свободы слова Подробнее

Украинские делегаты на протяжении двух дней пытались лишить слова представителей крымских СМИ. Так, они дважды просили выгнать из зала ОБСЕ редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марию Волконскую, назвавшую полуостров российским. Ее право на выступление отстояли делегаты из России.

Также украинская сторона просила остановить выступление генерального директора телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева, пожаловавшегося на блокаду Крыма со стороны Украины. Однако и ему позволили закончить речь.

На второй день украинские делегаты не смогли смириться с тем, что их попытки прервать выступление представителей крымских СМИ ни к чему не приводят. Они демонстративно покинули зал и направились в столовую ОБСЕ. Вместе с ними из зала заседания вышли канадская и французская делегации. Однако последние все же вернулись.

Эксперты отмечают, что Киев снова сделает ставку на эпатаж, однако это не приведет к результатам. Украине предложили сменить исчерпавшую себя тактику. Специалисты предположили, что поступок украинских делегатов связан не только с международной повесткой, но и с политическими перипетиями на внутренней арене. Представителям президентской партии «Слуга народа» приходится вести незримый поединок с соратниками экс-президента, которые ведут себя дерзко. Так, например, один из лидеров «Европейской солидарности» Ирина Геращенко с парламентской трибуны заявила о подобии «зеленых человечков» в парламенте с «зеленым человечкам», защитившим выбор Крыма более пяти лет назад.