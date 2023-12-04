Мир 04 декабря 2023, 10:31 Украинские дальнобойщики заблокировали гуманитарную помощь в Польше Грузовики с гуманитарной помощью для Украины заблокировали в польском Замосце РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские водители блокировали дороги в городе Замосць в Люблинском воеводстве Польши в качестве ответной меры на транспортный коллапс, которые устроили на границе польские дальнобойщики. Об этом сообщил польский активист Рафал Меклер.

Как уточнил Telegram-канал телеканала «Звезда», в результате забастовки украинских водителей на трассе застряли грузовики с гуманитарным грузом Украине.

Реклама

В начале ноября польские дальнобойщики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они потребовали отменить льготы, предоставленные властями Евросоюза украинским водителям. Поляки также хотят, чтобы лицензии, выданные украинским транспортным компаниям с февраля 2022 года, аннулировали.

С 23 ноября заблокировали четвертый КПП на границе с Украиной. Это привело к километровым пробкам на подъезде к границе.

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что в результате переговоров удалось найти компромисс для прекращения забастовки водителей.