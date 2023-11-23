Мир 23 ноября 2023, 14:57 Украинские чиновники испугались, что беженцы уехали навсегда FT: власти Украины пожаловались на безвозвратный отток населения на Запад Carsten Koall / dpa / Global Look Press

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Миллионы украинцев уехали из-за боевых действий в страны Запада и решили не возвращаться. Перспектива остаться без рабочих рук обеспокоила министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и мэра Харькова Игоря Терехова, сообщила газета The Financial Times.

По некоторым подсчетам, в Европу перебрались пять-шесть миллионов украинцев. Среди них по меньшей мере 400 тысяч харьковчан. До февраля 2022 года в городе жили 1,5 миллиона человек, теперь — 1,1 миллиона.

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Александр Кубраков и Игорь Терехов в разговоре с журналистами признались, что отток населения вызвал беспокойство. По их мнению, Украина рискует навсегда потерять большую часть жителей, ведь многие не вернутся на родину из-за относительного благополучия на Западе и нестабильности дома.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране остались 23 миллиона жителей. Из них только 3,5 миллиона человек смогут участвовать в боевых действиях. «Известия» сообщили, что с 1991 года население украинского государства уменьшилось в 2,5 раза.