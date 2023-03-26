Мир 26 марта 2023, 23:20 Украинские болельщики принесли на матч с англичанами плакаты с требованиями передать ВСУ истребители Украинские болельщики принесли на матч в Лондоне плакаты с требованием передать ВСУ F-16 Telegram

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Украинские болельщики перепутали футбол с политикой — они принеси на матч в Лондоне плакаты с требованиями передать ВСУ истребители F-16. Об этом сообщила газета Daily Mail. На играх под эгидой ФИФА и УЕФА запрещены любые баннеры с политическим контекстом. Сборная Украины проиграла команде Англии 2:0.

Вскоре после начала тайма украинские болельщики начали скандировать оскорбительные лозунги в адрес России. На трибунах появились баннеры с призывом передать Украине современные истребители F-16. Примерно через 23 минуты после начала матча украинские фанаты выпустили на поле десятки бумажных самолетиков.

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Отборочный тур Чемпионата Европу по футболу 2024 года прошел на легендарном стадионе «Уэмбли». Хозяева поля забили два мяча в ворота гостей в первом тайме. На 37-й минуте сыграл Гарри Кейн, через три минуты отличился Букайо Сака. Украинцы не смогли изменить счет во втором тайме.

Матч закончился со счетом 2:0, английская сборная зафиксировала безоговорочное лидерство в группе С, набрав шесть очков в двух матчах. Команда Украины сыграла первый матч в отборочном туре и занимает последнее место в группе с нулем очков.

В воскресенье, 26 марта, сборная России сыграла с командой Ирака на стадионе в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 2:0.