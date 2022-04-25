Украинские боевики заминировали дороги в Николаевской области

Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи нескольких населенных пунктов в Николаевской области Украины. Кроме того, бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Николаевской области <…> боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка», — сказал Мизинцев.

Генерал отметил, что это было сделано «с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком».

В Донецкой Народной Республике бойцы украинских нацбатов заминировали дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек.

В Минобороны РФ пояснили, что после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения, куда входят водопровод, канализация и водоочистные сооружения, в которых есть резервуары с химическими средствами.