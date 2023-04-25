Мир 25 апреля 2023, 18:16 Украинские боевики взорвали телебашню в Артемовске «Русская весна»: бегущие из западных кварталов Артемовска боевики ВСУ подорвали телебашню Викимедиа

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Дислоцированные в Артемовске (украинское название — Бахмут) подразделения украинских войск начали уничтожать важные объекты инфраструктуры перед предстоящим уходом из города. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», боевики подорвали телебашню на западе населенного пункта.

Речь идет о башне высотой в 85 метров, которая находилась рядом с Индустриальным колледжем. Вышку использовали для ретрансляции сигналов аналоговых и цифровых телеканалов, а также мобильной и специальной связи для жителей Артемовска и его пригородов.

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Задействованные в проведении специальной военной операции российские подразделения Воздушно-десантных войск и авиации не позволили украинским войскам перебросить резервы в Артемовск. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что десантники и экипажи военной авиации оказывают всестороннюю поддержку участникам штурмовых отрядов по расчистке занятых районов Артемовска и не дают войскам противника перебросить в город дополнительные силы.