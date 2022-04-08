Украинские боевики выпустили по Еленовке в ДНР 12 снарядов

Войска Украины обстреляли Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив по населенному пункту 12 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Украинские войска проводили обстрел Еленовки в 11:13. Огонь велся боевиками ВСУ из населенного пункта Новомихайловка. Это уже второй обстрел Еленовки за сегодня. В 08:00 каратели также выпустили по населенному пункту восемь 122-миллиметровых снарядов.

Обстрелам со стороны ВСУ в пятницу утром подверглись еще ряд населенных пунктов в ДНР. Каратели обстреляли Донецк, Ясиноватую, Пантелеймоновку, Гольмовский, Горловку и Железную Балку. Также украинские боевики выпустили по Александровке 10 ракет из «Градов».

На днях семь человек погибли в Рубежном при обстреле украинских силовиков. Каратели открыли огонь по школе, в которой в этот момент раздавали гуманитарную помощь. Три человека погибли по пути в школу, еще четверо — возвращаясь домой. Их тела пролежали на улице несколько дней. Соседи похоронили их после того, как обстрелы немного утихли.