Украинские боевики выпустили по ДНР 255 снарядов за сутки

Украинские вооруженные формирования за сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В общей сложности ВСУ выпустили 255 единиц боеприпасов, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрелов, по данным представительства, ранения получили три мирных жителя в Горловке, Петровском и Кировском районах Донецка.

На донецком направлении ВСУ применяли РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра и минометы калибром 82 миллиметра. Горловское направление украинские боевики обстреляли из РСЗО «Град», артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.

Под огнем оказались Петровский и Кировский районы Донецка, Зайцево, поселки шахт им. Гагарина, Изотова, Ленина, поселок Молочный в Горловке, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Старомихайловка и Луганское.