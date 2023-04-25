Мир 25 апреля 2023, 09:22 Украинские боевики устроили перестрелку с грузинскими наемниками в районе Константиновки Экс-офицер Марочко: украинские военные устроили перестрелку с грузинскими наемниками в ДНР Unsplash

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Военнослужащие украинских националистических батальонов вступили в конфликт с грузинскими наемниками в районе населенного пункта Константиновка, потасовка завершилась перестрелкой. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, причиной перестрелки стал приказ со стороны командования ВСУ в предоставлении наемникам хорошо оборудованного и обжитого пункта временной дислокации. Бойцы нацбатов с таким решением не согласились.

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«После приезда наемников началась словесная перепалка, которая затем переросла в открытый конфликт с применением оружия», — рассказал бывший офицер.

Марочко отметил, что потери подразделений составили 10 человек, в том числе три безвозвратных. Разбирательство по факту перестрелки уже начала Служба безопасности Украины и военная прокуратура.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении около 60 боевиков из «Грузинского легиона» в ДНР.