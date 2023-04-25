25 апреля 2023, 09:22
Украинские боевики устроили перестрелку с грузинскими наемниками в районе Константиновки
Экс-офицер Марочко: украинские военные устроили перестрелку с грузинскими наемниками в ДНР
Военнослужащие украинских националистических батальонов вступили в конфликт с грузинскими наемниками в районе населенного пункта Константиновка, потасовка завершилась перестрелкой. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, причиной перестрелки стал приказ со стороны командования ВСУ в предоставлении наемникам хорошо оборудованного и обжитого пункта временной дислокации. Бойцы нацбатов с таким решением не согласились.
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«После приезда наемников началась словесная перепалка, которая затем переросла в открытый конфликт с применением оружия», — рассказал бывший офицер.
Марочко отметил, что потери подразделений составили 10 человек, в том числе три безвозвратных. Разбирательство по факту перестрелки уже начала Служба безопасности Украины и военная прокуратура.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении около 60 боевиков из «Грузинского легиона» в ДНР.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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