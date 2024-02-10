Мир 10 февраля 2024, 17:33 Украинские боевики стали применять для ударов новые технологии Shot: ВСУ начали применять связки БПЛА для ударов по Белгородской области Abed Rahim Khatib/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Украинские военные начали использовать для атак по Белгородской области связки дронов с ретрансляторами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Новые технологии увеличивают дальность полета беспилотников. По информации издания, именно с помощью связки дронов ВСУ атаковали село Новая Таволжанка под Белгородом. Журналисты отметили, что FPV-дрон со взрывным устройством двигался в сопровождении другого БПЛА, который оснастили ретранслятором.

Реклама

Ранее украинский дрон-камикадзе ударил по автобусу с мирными жителями в Новой Таволжанке. Из-за атаки пострадал один человек — он получил ранение ноги. А это же день ВСУ обстреляли село Сушаны под Брянском. В результате удара в населенном пункте возникли проблемы с электроснабжением.