Мир 16 марта 2024, 04:08 Украинские боевики сравнили лечение на Украине с «настоящим адом» TKI: раненые бойцы ВСУ сравнили лечение в тылу с настоящим адом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вернувшиеся с передовой для лечения украинские боевики сравнили пребывание в тылу с настоящим адом. Об этом сообщило издание The Kiev Independent.

Боец ВСУ Виктор Шепеля рассказал, что прошел круги ада после ранений. У него развилась эпилепсия из-за травм, но когда он явился на лечение, то попал в палату для душевнобольных. Ему и другим пациентам запретили ее покидать по вечерам и в выходные дни. После выписки его самочувствие было намного хуже, чем до госпитализации.

Реклама

«Ад — это когда ты возвращаешься домой с передовой и встречаешь безразличие», — рассказал украинский военный Юрий Слутжинский.

По словам корреспондента датского телеканала TV2 на Украине Клауса Борга Рейнхольдта, ВСУ и систему здравоохранения начало боевых действий застало врасплох. Государственные больницы не справляются с работой, им не хватает врачей.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что брошенная солдатами ВСУ на поле боя сослуживица лечится в российском военном госпитале.