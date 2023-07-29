Мир 29 июля 2023, 02:26 Украинские боевики расстреляли и заживо сожгли иностранного наемника Командир разведки ВС РФ: военные ВСУ расстреляли и сожгли заживо иностранного наемника Freepik

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Украинские военные на Запорожском направлении расстреляли иностранного сослуживца, после чего подожгли его еще живого. Об этом рассказал командир подразделения разведки ВС РФ с позывным Шума. Его слова привело РИА «Новости».

«На начальной стадии наступления мной было выявлено „мероприятие“. Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (боевики ВСУ — прим. ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его. Его сожгли заживо», — сказал он.

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По словам Шумы, его подгруппа сняла видео с доказательствами преступления украинских военных. Когда его бойцы подбили вражескую БМП, военные киевского режима начали эвакуироваться. Один из них не мог идти, но вместо помощи сослуживцы расстреляли мужчину, взяли канистру с горючей жидкостью и подожгли его. По словам командира, погибший просил о помощи на английском языке.

Мотив жестокого поступка со стороны военных Украины неизвестен. По мнению Шумы, боевики не хотели, чтобы иностранец попал в плен. Но и не хотели его спасать.

Ранее один из иностранных наемников в рядах ВСУ рассказал газете The Times, что один из его сослуживцев из Великобритании чуть не сдался в плен российским военным. Он отметил, что боец в тот момент отчаялся.