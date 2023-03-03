Мир 03 марта 2023, 16:28 Украинские боевики провели штабные учения на американской базе в Германии NYT: украинские военнослужащие провели штабные учения на американской базе в ФРГ U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Украинские военные провели штабные учения на базе США в Германии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Генералы армии США совместно с командирами подразделений ВСУ отработали несколько вариантов наступления украинских военных.

Реклама

Глава штаба Вооруженных сил США Марк Милли отметил, что украинские бойцы получили неоценимые знания о том, как им правильно оценивать риски на фронте и как лучше действовать. Подробности учений он раскрыть отказался.

Реклама

Ранее Милли допустил, что армия Украины не сможет выдавить российских военных со всех освобожденных территорий. Издание Politico сообщало, что офис Владимира Зеленского пришел в ярость из-за столь невысокой оценки боеспособности подразделений ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на территории страны уже прошли подготовку около трех тысяч украинских националистов. Он отметил, что в ближайшее время занятия начнут еще около тысячи солдат.