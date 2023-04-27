Мир 27 апреля 2023, 11:07 Украинские боевики почти израсходовали запас советских ракет ПВО Министр обороны Украины Резников: ВСУ почти израсходовали запасы ракет для советских ПВО РИА «Новости»

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Украинские военные практически израсходовали запасы ракет для советских систем противовоздушной обороны, поэтому их необходимо заменить иностранными аналогами. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил глава министерства обороны Алексей Резников.

«К советским системам ПВО у нас уже истощаются запасы ракет. Они у нас не производятся и есть только в тех странах, где мы их не сможем получить. Поэтому нужно пополнять запасы западными ракетами для ПВО», — сказал он.

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Резников отметил, что ключевая задача Украины и ее союзников заключается в постоянном снабжении необходимых запчастей и боеприпасов к тем вооружениям, которые они уже получили.

«От обычной снайперской винтовки до РСЗО HIMARS и танка. Нам нужно постоянное обслуживание и ремонт полученных систем вооружений», — добавил министр.

Кроме того, Резников заявил, что по факту Украина уже вошла в НАТО, и оценил как «очень серьезный» уровень взаимосовместимости войск альянса и ВСУ.