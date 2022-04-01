Украинские боевики отступили в поселок Нижнее в ЛНР и заняли жилые многоэтажки

Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают вести бои за поселок Нижнее. Продвижение военных осложняется тем, что украинские националисты прикрываются мирными жителями.

Как пояснили в НМ ЛНР, военнослужащие народной республики хотят взять под контроль стратегическую переправу через реку Северский Донец. Сложности вызывает то, что ВСУ отступили в сам населенный пункт и заняли оборону в жилых домах.

«Противник засел в многоэтажках и оттуда ведет огонь. Опять прикрывается мирными. Тяжело стрелять, чтобы не зацепить гражданское население, приходится действовать аккуратно», — рассказал военнослужащий с позывным Просвет.

Прикрываясь мирными жителями, украинские боевики ведут обстрелы позиций Народной милиции из жилой застройки, предпринимая попытки выбить их. Но продвижение продолжается.

По данным Минобороны РФ, подразделения Луганской Народной Республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино.