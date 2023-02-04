Мир 04 февраля 2023, 07:37 Украинские боевики оборудовали танковую базу в Херсонской области Мэр Барбашов: в Снигиревке ВСУ сделали военную базу с 20 танками РИА «Новости»

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Украинские военные сделали из населенного пункта Снигиревка Херсонской области военную базу с танками, размещая подразделения в жилых кварталах и маскируясь под гражданское население. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Снигиревка стала фактически военной базой, несмотря на то, что находится от берега Днепра в нескольких десятках километрах. Там размещают военные объекты и военнослужащих, склады боеприпасов», — сообщил он.

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Барбашов отметил, что знает точное местоположение некоторых складов с боеприпасами, но подчеркнул, что подходы к ним заминированы.

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«Также украинских военных разместили в Васильевке и Павловке. Причем они переодеваются в обычную одежду, склады размещают в частных домах», — добавил он.

Глава администрации предположил, что в случае отступления националисты могут использовать мирное население в качестве живого щита.

Ранее Барбашов сообщил, что ВСУ начали тотальную мобилизацию в подконтрольных населенных пунктах Снигиревского района.